В течение ближайших пяти лет абитуриенты, сдающие Внешнее независимое оценивание, могут не использовать нормы нового украинского правописания. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Так, по словам и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерия Бойко, тесты в ближайшие пять лет не будут содержать задания, которые проверяли бы знание новых норм.

"...В ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

Но и если абитуриент будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. В документе было указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

"Страна" писала об основных нововведениях в украинском правописании. В частности, в словах греческого происхождения буквосочетание -th будет передаваться не только буквой -ф, но и буква -т. Также официально в язык вводятся феминитивы. Кроме того, официально введены нормы написания названий сайтов.