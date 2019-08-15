Пропал британец, отпущенный под залог в деле 400 кг кокаина из Колумбии
Скрылся гражданин Британии, задержанный в рамках уголовного производства о контрабанде 400 кг кокаина. Последний раз его видели на территории Приднестровья. Об этом говорится на Facebook-странице замначальника полиции Украины Вячеслава Аброськина.
Суд назначил британцу залог в 3 млн грн, однако затем он был снижен до 570 000 грн. Залог был внесен, и подозреваемого отпустили из-под стражи без электронного браслета. После чего он скрылся.
2 июля сотрудники полиции изъяли 400 кг кокаина из Колумбии на сумму $60 млн. Были задержаны девять человек.
8 августа трое подозреваемых по делу были отпущены под ночной домашний арест без применения электронного браслета.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщала "Страна", в День независимости таможня США задержала корабль, которым владеет транснациональный банк JP Morgan, с кокаином на $1 млрд.
Напомним, что в Харькове будут судить доктора, продававшего за 400 гривен рецепты на наркотики.