Скрылся гражданин Британии, задержанный в рамках уголовного производства о контрабанде 400 кг кокаина. Последний раз его видели на территории Приднестровья. Об этом говорится на Facebook-странице замначальника полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Суд назначил британцу залог в 3 млн грн, однако затем он был снижен до 570 000 грн. Залог был внесен, и подозреваемого отпустили из-под стражи без электронного браслета. После чего он скрылся.

2 июля сотрудники полиции изъяли 400 кг кокаина из Колумбии на сумму $60 млн. Были задержаны девять человек.

8 августа трое подозреваемых по делу были отпущены под ночной домашний арест без применения электронного браслета.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", в День независимости таможня США задержала корабль, которым владеет транснациональный банк JP Morgan, с кокаином на $1 млрд.

Напомним, что в Харькове будут судить доктора, продававшего за 400 гривен рецепты на наркотики.