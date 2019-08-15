Несколько СМИ, а также многие пользователи соцсетей поверили в фейковую новость о назначении послом Словении в России чемпионки Европы 2003 года по дзюдо Раши Сраки (Raša Sraka).

О курьезной сенсации успели рассказать солидные украинские интернет-издания. Правда, практически все потом убрали материал о Сраке, который теперь можно найти разве что через поисковик.

Выдуманная новость появилась 14 августа на сайте агентства "Панорама", которое позиционирует себя в качестве сатирического издания. В шуточном сообщении говорится, что о важном назначении якобы сообщает сайт МИД Словении.

"В Любляне отмечают неслучайность выбора в пользу известной личности, называя бывшую спортсменку самой достойной из всех кандидатур для работы в дипломатической миссии в Москве", - написано в новости на "Панораме".

Раша Срака. Фото: panorama.pub

Также ресурс привел комментарий вымышленного министра иностранных дел Душана Сральковича (настоящего главу ведомства зовут Миро Церар).

"У Раши очень удачное имя: по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт", - цитирует издание несуществующего министра.

Раша Срака - реальная 39-летняя дзюдоистка из Любляны. Она является чемпионкой Европы 2003 года и неоднократным призером чемпионатов мира. Раша выступала в весовой категории до 70 килограммов. Политикой она никогда не занималась.

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