В воскресенье, 18 августа, отмечают именины Дарьи, Кристины и Марины, у православных пятый день Успенского поста, а в народе - Евстигнеев день.

Народные и церковные праздники

Сегодня пятый день Успенского поста, когда разрешается есть каши с маслом, тушенные овощи и грибы, постный суп или борщ. А вечером можно выпить около 150-200 мл вина.

На православном церковном календаре - праздник в честь мученика Евстигнея Антиохийского. В народе праздник называют Евстигней Житник, Луков день или Евстигнеев день. Крестьяне в этот день просят защиты у земли, едят ячменный хлеб и сырой лук с солью и квасом, чтобы не болеть. В доме развешивают связки лука для очищения воздуха и изгнания всякой нечисти. По погоде в этот день угадывали, каким будет декабрь.

События и даты

Сегодня День города Луцка. Одному из красивейших городов Волынской области исполняется 934 года.

В 1649 году украинский гетман Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром. Документ значительно сузил казачьи вольности.

В 1682 году Петр I из династии Романовых вступил на престол. Ему было всего 10 лет и он стал последним царем всея Руси.

В 1859 году француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. При этом канатоходец держал на своих плечах второго акробата.

В 1868-м в солнечном спектре обнаружили новый элемент – гелий. Открытие принадлежит французскому астроному Пьеру Жансену.

В 1877 американский астроном Асаф Холл открыл один из двух спутников Марса. Его назвали в честь древнегреческого бога Фобоса (в переводе "Страх"). Еще один спутник называется Деймосом.

В 1913 году в одном из респектабельных игорных домов Монте-Карло зафиксировали необычный рекорд - шарик выпал на черное 26 раз подряд.

В 1920 году в США приняли 19-ю поправку к конституции, она разрешила женщинам голосовать на выборах.

В 1941 году во время Второй мировой войны подорвали плотину ДнепроГЭС.

В 1958 году Владимир Набоков публикует в США свой знаменитый роман "Лолита".

В 1966 году с американской селеноцентрической орбиты "Лунар орбитер-1 "была сделана первая фотография Луны.

В 1991 году в Крыму на даче экс-президента СССР Михаила Горбачева взяли под домашний арест.

Сегодня знаменитому американскому продюсеру и режиссеру Роману Полански исполняется 85 лет. У известной украинской оперной певицы Бэлы Руденко тоже день рождения, ей исполняется 86 лет. Юбилей отмечает киноактер Эдвард Нортон, известный по фильмам "Бердмен", "Отель "Гранд Будапешт" и "Бойцовский клуб". Ему сегодня исполняется 50 лет.

Именины

День ангела сегодня празднуют Дарья, Ефим, Иван, Кристина, Максим и Мария.