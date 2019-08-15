Полиция Киева разыскивает злоумышленников, причастных к пожару в маршрутном такси возле станции метро "Лесная" в четверг утром. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутки водитель услышал хлопок, затем автобус загорелся. По предварительной версии, причиной пожара стал внешний источник возгорания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы.

Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось, в результате происшествия полностью сгорел автобус №332 "Киев - Бровары". По словам водителя маршрутки, когда все пассажиры вышли на конечной остановке, произошёл резкий хлопок, взрыв и маршрутка стремительно вспыхнула. Он предполагает, что последний пассажир оставил пакет, который мог привести к взрыву. Однако очевидцев этого нет.

Напомним, что в Киеве на проспекте Бажана сгорела легковушка, которую спасатели не спасли из-за пробки.

Также мы писали о том, что в Киеве на "Лесной" на ходу загорелась маршрутка.