После трейдинга криптовалютами на биржах цифровых монет майнинг продолжает оставаться вторым по доходности вариантом заработка на виртуальных валютах. Это непростой метод, характеризующийся сейчас крайней нестабильностью. Постоянно изменяются тенденции крипторынка и некогда выгодные коины, добываемые ранее майнингом, способны уже уводить майнеров в просадки или зону устойчивой убыточности.



У топовых криптомонет сложность добычи планомерно достигает критически неприемлемых показателей, блокируя возможности майнеров налаживать выгодную добычу децентрализованных монет. Фактически каждодневно случается при этом анонсирование и выпуск новых альткоинов, не имеющих предопределённой роли с перспективностью. Данное разнообразие легко запутывает даже опытных майнеров, а ведь непосредственный уровень доходности майнинга определяется именно выбором криптовалюты для добычи.



Выгоден ли майнинг в 2019



Последние 5–6 лет были ознаменованы промышленным развёртыванием мощностей для майнинга, формирующих громадные фермы для добычи криптовалют. В результате чего, различные криптовалюты глубоко проникли в жизнь большого количества людей. Сайт казино биткойн выделяет наиболее популярные варианты, как потратить биткойны и другие криптовалюты – это путешествия, учеба, азартные игры, бытовая техника, автомобили и т.д.

Нужно отметить, что сейчас невозможно уже заполучать желанные коины, выполняя простую настройку и запуск специального алгоритма на средненьком ПК. Нынешний процесс майнинга трансформировался в бизнес-отрасль, где оборачиваются миллионные суммы ежедневно. Для добычи криптомонет требуются огромнейшие инвестиции, которые, вероятно, невозможно будет компенсировать даже в долгосрочной перспективе.



Нюансы правильного выбора монет для майнинга



Добиться в криптовалютной добыче результативности возможно при подборке целевых альткоинов с использованием базовых принципов фундаментального анализа. Необходимо анализировать у рассматриваемой валюты для майнинга следующий комплекс статистических параметров:



- цифры рыночной капитализации проекта. Данный показатель формируется простым перемножением числа эмитированных криптомонет и актуальной цены одного коина. Большие значения рыночной капитализации криптопроекта демонстрируют устойчивую закреплённость виртуальной валюты на рынке и минимальную вероятность её фатального обвала;



- ликвидность криптовалюты. Параметр отражает величину спроса у криптоактива и действительную осуществимость его реализации по текущей цене на крипторынке. Высокая ликвидность присуща востребованным, стабильным монетам, у которых котировки на криптобиржах вскоре могут хорошо вырасти;



- степень популярности и масштаб востребованности. Во многом цена конкретной криптомонеты обусловлена её авторитетностью, популярностью, востребованностью и известностью. Обычно популярные коины, имеющие ряд устойчивых технических особенностей, весьма стремительно могут набирать ценность, показывая хорошие тренды на биржах криптовалют;



- рыночная стоимость криптоактива. Это первостепенный показатель, интересующий любого майнера. От текущей цены виртуальной валюты зависит величина фактического профита всего дела;



- степень волатильности криптовалюты. Тут параметр показывает амплитудный размах ценовых колебаний определённой монеты. Большая волатильность должна криптовалютного майнера настораживать ввиду повышенной рискованности из-за нестабильного поведения цены. Хотя, высокая волатильность криптоактива, помимо рисков, может обеспечивать крайне быстрый, солидный доход, когда происходит стремительный подъём котировок на крипторынке;



- вероятная перспективность. Это относительный способ оценки криптовалюты, поскольку чётко предопределить реальную полезность и востребованность блокчейн-проекта с его цифровой монетой невозможно.

Заключение



Всякий способ заработка на криптовалютах, особенно майнинг в современных реалиях, требует максимальной внимательности и концентрированности на анализе ожидаемых выгод с оценкой предстоящих затрат. Невзирая на пестрящие эпитетами размышления «диванных экспертов», наводнивших интернет своими дилетантскими блогами, домашний майнинг по многим позициям утратил всяческую перспективность.



Да, есть рентабельные направления, которые следует грамотно высчитывать и точно прогнозировать. Однако, всё стремительнее такая форма интернет-бизнеса переходит в сектор высокорисковой деятельности особенно для частных майнеров. Целесообразно сейчас обращаться к облачной добыче криптовалюты, чтобы иметь профит с майнинга востребованных коинов.