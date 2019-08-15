15 августа в западных регионах Украины и Житомирской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждается на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС ссылаются на информацию Украинского гидрометцентра, согласно которой на западе страны разгуляется непогода. В Житомирской области будут грозы, ночью на Закарпатье и в Прикарпатье - значительные дожди. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Кроме этого, в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Ранее "Страна" приводила прогноз на четверг, в котором сказано, что в восточных регионах Украины по-прежнему будет господствовать жара, а на западе возможны дожди, грозы, шквал и град.

Мы также рассказывали, что 14 августа Канев Черкасской области оказался самым жарким городом в Европе. Там воздух прогрелся до +35,8 градусов по Цельсию.