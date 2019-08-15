НАК "Нафтогаз Украины" отказался от идеи разделения активов ПАО "Укрнафта", сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Сейчас идея разделения "Укрнафты" между ее акционерами уже неактуальна", - сказал Витренко.

По его словам, украинское правительство не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.

"Стало очевидно, что разделение не решит всех проблем. Есть еще проблема "Укртатнафты". Это единственный НПЗ в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который "Укрнафта" добыла, поставила в систему "Укртрансгаза" и не получила за него ни копейки", - пояснил Витренко.

Напомним, "Нафтогаз" предложил разделить активы "Укрнафты" (крупнейшей нефтедобывающей компании страны), чтобы погасить долги компании перед госбюджетом. Разделение активов "Укрнафты" предполагалось осуществить в три этапа: классификация активов "Укрнафты" на кластеры - "газовый" (добыча газа), "нефтяной" (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и "инфраструктурный" (трубопроводы); проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров; выкуп отдельных кластеров акционерами "Укрнафты" с погашением за счет полученных средств долгов "Укрнафты" перед бюджетом.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрнафта" не должна была поставлять нефть фирмам Коломойского без предоплаты.

Также мы сообщали, что суд Лондона не возвращал "Нафтогазу" право определять кандидатуру главы "Укрнафты".