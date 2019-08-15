В четверг, 15 августа, Печерский суд Киева постановил заочно арестовать экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом со ссылкой на решение суда пишет "Интерфакс-Украина".

По ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины суд постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Виталий Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк. ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Также его подозревают в препятствовании проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Сейчас Захарченко находится не в Украине. "Страна" писала о том, что в феврале суд арестовал имущество экс-главы МВД.

Также мы писали о том, в прошлом году в СБУ заявили, что накрыли сеть, которую плели люди экс-главы МВД Захарченко.