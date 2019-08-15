Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства. Об этом сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает ТАСС в четверг, 15 августа.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться (новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке – Ред.) около 3 миллионов граждан Украины", – сказала она.

Отмечается, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

Напомним, что 60 тысяч жителей "ДНР/ЛНР" подали заявления на получение российских паспортов.

Также мы писали о том, что в России упростили получение вида на жительство гражданам Украины и русскоязычным иностранцам.