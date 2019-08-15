Воспитанник харьковского "Металлиста" центральный защитник Иван Зотько подписал контракт с донецким "Олимпиком". До недавнего времени игрок выступал за испанский ФК "Лейда Эспортиу".

О подписании контракта с "Олимпиком" говорится в Инстаграме футболиста. "Новый этап. Вместе к победам", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: instagram.com/ivan_zotko_13

Три года назад он перебрался в молодежную команду "Валенсии", откуда позже ушел в "Эльче". На правах аренды играл в испанском "Лейда Эспортиу". Летом 2019 у него завершился контракт с испанским клубом и он на правах свободного агента перешел в "Олимпик".

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