В Житомирской области выдвинули подозрение в незаконной добыче янтаря пяти гражданам, которых задержали еще в мае. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Как написал Лысенко, 12 и 13 августа пяти лицам, подозреваемым в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что пятеро жителей Олевского района и Житомираи в возрасте от 21 года до 60 лет на протяжении длительного периода времени добывали янтарь на территории местного лесничества.

Организатор незаконной добычи, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей техникой: мотопомпами, транспортом и другим.

В мае сотрудники управления СБУ в Житомирской области разоблачили и прекратили противозаконную деятельность подозреваемых в рамках негласных следственных действий по выявлению нелегального цеха по производству и обработке незаконно добытого янтаря.

Скриншот: Facebook/ lysenko.andrii

Незаконное производство нелегально добытого янтаря организовал на Киевщине житель иностранного государства. Во время проведения санкционированного обыска в цехе было обнаружено и изъято почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

Ранее "Страна" писала, что главный лесник Житомирской области написал заявление об отставке по требованию Владимира Зеленского в связи с нелегальной добычей янтаря.

Также мы рассказывали, что на янтарном рынке после смены власти намечается большая война.