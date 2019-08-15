"Укрпочта" планирует снова повысить тарифы на доставку прессы, и это приведет к очередному падению подписных тиражей. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Сообщается, что тарифы поднимутся в среднем на 15% с 1 января 2020 года. НСЖУ полагает, что это сознательные шаги, направленные против национальных и региональных газет.

"С издателями не ведется диалог об улучшении качества почтовой доставки прессы, не дискутируются гигантские масштабы падения подписных тиражей (реальная картина маскируется дешевыми фейковыми газетами-листочками за 20 коп.) - нас просто ставят перед фактом повышения тарифов", - написал Томиленко.

Он добавил, что вопрос тарифов не должны подниматься ни действующим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, ни руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским. А от нового правительства НСЖУ ждет воплощения вменяемой программы содействия развитию украинских СМИ (в частности, прессы) и реальной защиты информационного пространства.

В то же время глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook сообщил о состоявшейся в среду встрече с украинскими издателями.

"Если коротко: тиражи печатной прессы падают и будут падать вследствие цифровизации, сокращения количества жителей страны и особенно - в селе (основа подписки). "Укрпочта" будет делать все возможное для удержания подписчиков (запускаются подписка онлайн, система скидок, система мотивации сотрудников, усиливается контроль качества), тарифы будут расти так же, как и зарплата сотрудников, поскольку переложить эти расходы не на кого, а такой господдержки, как, например, у Почты Италии в 170 млн евро на доставку прессы, у нас нет и, скорее всего, никогда не будет", - написал он.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Скриншот: Facebook/ Igor Smelyansky

Напомним, "Страна" поговорила с главой НСЖУ Сергеем Томиленко о ситуации со СМИ и правами журналистов после смены власти.

Также мы писали, что НСЖУ призвал руководство ATБ отменить решение о прекращении продаж прессы в своих сетях.