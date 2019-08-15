В партии "Слуга народа" остались недовольны предварительным распределение мест между партиями в зале Верховной Рады и "хотят отгородить оппонентов от трибуны". Об этом "Стране" рассказали в подготовительной депутатской группе на заседании в среду, 14 августа.

В четверг подготовительная группа попробует договориться о рассадке фракций в сессионном зале. На брифинге в среду представитель СН Сергей Ионушас назвал вопрос распределения мест "наиболее дискуссионным" в подгруппе по оргвопросам, хотя в целом обсуждение он расценил как конструктивное.

По информации "Страны", спор велся вокруг близости расположения к парламентской трибуне. "Аппарат Рады так распределил сектора: "Батькивщина" остается на тех же местах, что в предыдущем созыве, "Голос" на место фракции Радикальной партии, "Европейская солидарность" - вместо "Самопомощи", ОПЗЖ - там где был "Оппозиционный блок”, нынешние внефракционные депутаты занимают места "Видродження", "Воли народа" и старых внефракционных. "Слуге народа" достались ряды БПП и "Народного фронта", - рассказал источник.

Однако СН недовольна такой разметкой. "Они ("Слуга народа"- Ред.) хотят отгородить всех от трибуны. Это поможет им контролировать доступ плюс выступающим - и президенту в его кресле - никто из ближних рядов не будет бросать разные реплики", - объясняет собеседник в подготовительной группе.

Если судить по графической раскладке Рады прошлого созыва, если "Слуга народа" настоит на близости к трибуне своей политсилы, то подвинуться придется "Батькивщине" или партии Порошенко.

Фото: wikipedia.org

Подробнее о том, как "Слуга народа" хочет подмять под себя Раду, читайте в материале "Страны".

Также мы писали, что в партии президента хотят войти в руководство 19 из 22 комитетов новой Рады.

При этом в Оппоплатформе расчитали формулу распределения комитетов Рады между фракциями.