Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Комитет Госсовета КНР по таможенным тарифам заявил, что Китаю придется принять необходимые контрмеры. Правда, власти Китая не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

В начале августа Трамп пообещал с 1 сентября ввести 10%-ную пошлину на ввозимые китайские товары. Позднее Торговое представительство США отложило до 15 декабря введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки.

Власти КНР ответили на это приостановкой закупок сельскохозяйственной продукции в США.

Как сообщают западные СМИ, Пекин намерен направить свою делегацию в Вашингтон для проведения торговых переговоров в сентябре.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай снял часть импортных пошлин с США для нескольких компаний.

Напомним, торговая война США и Китая разгорелась после введения Вашингтоном импортных пошлин на ряд китайских товаров. В 2018-м году мы анализировали, чем могут закончится торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины.