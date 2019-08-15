Власти британской заморской территории Гибралтар приняли решение освободить капитана и трех членов экипажа захваченного в июле иранского танкера Grace 1. Об этом передает издание Gibraltar Chronicle со ссылкой на правительство.

Ранее СМИ сообщали, что будет освобожден и сам корабль. Он был захвачен 4 июля военнослужащими Королевской морской пехоты Великобритании у берегов Гибралтара. Предлогом стало то, что иранский танкер перевозил нефть в Сирию.

Как сообщала "Страна", из Минюста США попросили у властей Гибралтара арестовать иранский танкер Grace 1. Ходатайство от Минюста США поступило за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово освободить корабль.

Отметим, что власти Германии отказались от участия в операции США у берегов Ирана в Персидском заливе.