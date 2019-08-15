Мэр Киева Виталий Кличко попросит у Конституционного суда пояснить, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам нардепа от БПП Натальи Новак, Кличко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для толкования положения закона "О городе-герое столице Украины Киеве".

"Сейчас киевский городской голова подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы он в очередной раз дал свою трактовку закона, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА", - сообщила Новак.

Напомним, в конце июля лава Офиса президента Андрей Богдан публично обратился к Кабмину с предложением об отстранении Кличко с должность главы КГГА, а затем подкрепил свои просьбы еще и обвинениями мэра в коррупции.

Однако в августе Кабмин отказался рассматривать просьбу Банковой по главе КГГА. А в Офисе президента Украины отметили, что вопрос отставки Кличко с должности главы КГГА рассмотрит новый Кабинет министров Украины после его формирования.