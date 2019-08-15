Министерство внутренних дел России приняло более 60 тысяч заявлений на получение гражданства от жителей так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

Представительница ведомства напомнило, что гражданство уже поличили около 25 тысяч человек из "ДНР" и "ЛНР".

"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова.

Чиновница добавила, что количество желающих получить российский паспорт растет.

Напомним, весной Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.

"Страна" подробно рассказывала, как идет процесс выдачи документов жителям ОРДЛО.

Также мы сообщали, что на Западе собираются не признавать документов, которые Россия начала раздавать жителям ОРДЛО в 2019 году.