В партии "Слуга народа" продолжают отстаивать идею сокращения числа комитетов Верховной Рады с 27 до 22 и хотят возглавить 19 из них. Об этом "Стране" рассказали в подготовительной депутатской группе на заседании в среду, 14 августа.

Народный депутат Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), который входит в подготовительную группу, сообщил на брифинге журналистам, что СН продолжает настаивать на сокращении числа комитетов до 22-х (против 27-и плюс комиссия по приватизации в Раде восьмого созыва). Хотя, по его словам, продолжается дискуссия о комитете по вопросам семьи, молодежной политике, туризма и спорта, сохранить который просит депутатов, в частности, Национальный олимпийский комитет.

ОПЗЖ также требует создания отдельного комитета по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей, на что не соглашается "Слуга народа (СН). "К сожалению, пока нам не пошли навстречу в этом вопросе. Рассматривается вариант, что вопросы Донецкой и Луганской областей передадут комитету, который займется вопросами соблюдения прав человека и национальных меньшинств", - проинформировал Шуфрич, по мнению которого, такое решение работает против усилий разрешить конфликт на Донбассе.

Желание пропрезидентской партии укрупнить комитеты в некоторых случаях выглядит подозрительно. Шуфрич напомнил о предложении СН создать комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, которому хотят передать часть функций по регулированию деятельности СМИ в Украине. Хотя это всегда входило в сферу ответственности комитета по свободе слова. По информации "Страны", возглавить его должен гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, избранный по списку СН. "Сегодня существует реальная угроза, что комитет по свободе слова будет иметь только красивое название, а функциональные возможности влиять на защиту реальной свободы слова будут очень ограничены или их вообще не будет", - прокомментировал Шуфрич журналистам.

По его словам, позиция СН в отношении этого комитета очевидна. "Мы видим, что представители "Слуги народа" уже приняли для себя решение. Они принимают все предложения (других партий - Ред.), но голосуют, используя свое право большинства (то есть против - Ред.)" - заявил Шуфрич.

Но главная битва за комитеты, по мнению собеседников "Страны" в подготовительной группе, еще впереди. Как утверждают они, СН, помимо кресел спикера и его первого заместителя, намерено взять себе руководство в 19 комитетах. "Эта цифра четко не прозвучала, но к таком выводу приходишь, исходя из сказанного представителями "Слуги народа", - прокомментировал "Стране" член подготовительной группы Александр Пузанов, избранный народным депутатом от ОПЗЖ. - Они настроены брать всю власть в свои руки и опыт предыдущей Рады, в которой ничего никаких контрольных функций не предоставили оппозиции, вдохновляет товарищей”.

Другой собеседник в группе назвал такой подход "попыткой узурпации". Согласно регламенту Рады, квоты распределения должностей председателей комитетов, первых и просто заместителей, секретарей определяются пропорционально от количественного состава депутатских фракций и групп к фактическому числу депутатов, которых в этой Раде, как и в прошлой, будет 423.

"По результатам выборов у них 60% мест в парламенте. Значит, они могут претендовать на 14 парламентских комитетов из 22-х. Это не считая спикера и первого вице-спикера, должности которых по негласным законам Рады приравниваются к руководству, соответственно, тремя и двумя комитетами. По-честному “слугам” еще меньше комитетов полагается. Но им по барабану", - эмоционально говорит источник в подготовительной группе, попросивший об анонимности.

В президентской силе действительно признают, что при распределении комитетов будут руководствоваться не только пропорциональным принципом. Как выразился Руслан Стефанчук (№2 в списке СН), будет приниматься во внимание "профессионализм". “Я убежден, что в каждой политической силе есть достаточно профессиональных людей, которые могли бы представлять руководство в комитетах, Для нас главное, чтобы эти люди были профессиональные, преданные, патриотические и исполняли волю народа Украины”, - отметил он на заседании подготовительной группы.

Председательствовавший на заседании в среду Дмитрий Разумков сообщил о предварительной договоренности подготовительной группы в ближайший четверг согласовать число и названия (соответственно, специализацию) парламентских комитетов. Предложения по персональному составу будущих комитетов будут рассмотрены на заседании 19 августа. По закону окончательное решение уже вынесет Верховная Рада, оговорив также минимальное и максимальное количество членов отдельно взятого комитета.

Подробнее о том, как хотят распредить должности в будущем парламенте можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" разбирала, как будущая Рада готовится к открытию.

Также читайте о том, что в Оппоплатформе расчитали формулу распределения комитетов Рады между фракциями.