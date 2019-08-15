В четверг, 15 августа, в Запорожье на "Славутич-Арене" состоится ответная встреча третьего квалифай-раунда Лиги Европы. Наша Заря примет ЦСКА (София, Болгария). Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Стартовый свисток прозвучит в 20.00. Прямой эфир встречи организуют на FootballHub.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о настрое команды на игру.

"Перед матчем можно что угодно рассказывать. Все покажет игра. Конечно, мы рады результату в Болгарии. Но счет ни о чем не говорит. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут. Читаем зарубежную прессу. Они чуть-чуть перестраиваются. Против лидера сейчас играли другой схемой. Что будет на поле покажет время.

Все зависит и от нас, от нашего настроя. Нужно серьезно подойти к делу, и чтобы удача была на нашей стороне. Когда есть сплоченный коллектив, трибуны, которые поддерживают, тогда и ветер в спину. Хочется пройти дальше", - рассказал коуч Зари, как передает пресс-служба клуба.

Отметим, что наставник "Зари" Виктор Скрипник назвал самым сильным качеством софийского "ЦСКА" их главного тренера Любко Петровича.