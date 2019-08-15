Подозреваемый в участии в подготовке нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза, но после допроса отпущен, поскольку Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию. Об этом сообщил на своем Facebook адвокат Андрей Мурашкин.

По словам юриста, задержание произошло на прошлой неделе в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что до конца недели второму подозреваемому Владиславу Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца.

Как рассказал Мурашкин, Левина допросили и направили для прохождения полиграфа, как это принято в ЕС. Полиграф подтвердил, что все сказанное задержанным, - правда: никакого отношения к нападению на Гандзюк он не имеет.

Показания Левина. Фото: Facebook/ Андрей-Мурашкин

После прохождения полиграфа европейские правоохранители позволили пообщаться с Левиным украинским коллегам. Также они предложили подать запрос на его экстрадицию. Однако представители СБУ после беседы с задержанным заявили, что не будут подавать документы на экстрадицию. Причины своего решения они не озвучили.

В результате задержавшая Левина сторона была вынуждена отпустить его.

Скриншот: Facebook/ Андрей-Мурашкин

Как пишет Мурашкин, Луценко настаивает на передаче дела Мангера в суд.

"Источник в СБУ сообщил о том, что Луценко бьется в истерике с требованием передать материалы по Мангеру в суд немедленно. В свою очередь его подчиненные всячески стараются оттянуть этот момент до его увольнения, прекрасно осознавая перспективы этого дела в суде и не желая замазываться в этой грязной истории. Сам Юрий Виталиевич почему-то обвинительный акт подписывать отказывается, хотя и является руководителем группы прокуроров по делу Гандзюк", - рассказал адвокат.

"Страна" сообщала, что в июле ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве Гандзюк Игоря Павловского.

Мы также приводили видеореконструкцию журналистов подготовки нападения на Гандзюк.