Во время прохождения Внешнего независимого оценивания по физике в 2019 году 10,9% абитуриентов попросили тесты на русском языке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, экзаменационные задания можно было запросить на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.

"Среди всех предметов перевод, в первую очередь на русский язык, заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам, где есть некие отличия в украиноязычной или русскоязычной терминологиях", - сказал исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко.

Так, задания на русском языке по физике получили 10,9% абитуриентов, по математике – 8,6%, по химии – 8,3%, по биологии – 6,6%, по географии – 6% и по истории Украины – 3,4% абитуриентов.

На других языках задания запрашивало не более 0,5% абитуриентов, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не получал.

Напомним, в 2019 году 15% абитуриентов не сдали ВНО по физике, 16% - по украинскому, почти 19% - по математике.

Также мы писали, что 13% абитуриентов поступили, но отказались от бюджета и публиковали главные итоги вступительной кампании.