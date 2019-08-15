Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин на период зимней навигации (2019/2020). Об этом отмечается в сообщении SkyUp.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1,41 тыс. грн.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что компания SkyUp открыла рейс Киев-Львов.

Кроме того, в этом году украинский перевозчик запустил из Киева три новых направления в Европу.