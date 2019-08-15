В четверг, 15 августа, состоится ответная встреча третьего квалифай-раунда Лиги Европы между голландским АЗ Алкмар и ФК Мариуполь. Игра пройдет в Гааге, куда перенесли встречу из-за проблем со стадионом хозяев в Алкмаре.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30. Прямую телетрансляцию организует телеканал "Футбол 1". Эфир начнется в 21:25.

Первая встреча в Одессе завершилась со счетом 0:0.

Как сообщала "Страна", победитель нашей пары сыграет затем с сильнейшим в паре Антверпен (Бельгия) - Виктория (Чехия). В этой игре и определится участник группового этапа Лиги Европы, куда напрямую уже прошли динамовцы Киева.

Напомним, что в Стамбуле состоятся эпический Суперкубок УЕФА. Победу праздновал Ливерпуль Юргена Клоппа.