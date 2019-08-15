Соединенные Штаты считают перспективным предложение президента Украины Владимира Зеленского по расширению "нормандского формата" за счет Америки. Об этом поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал в интервью, опубликованном в "Европейской правде".

На вопрос корреспондента, есть ли необходимость изменить "Минск" или модифицировать нормандский формат, присоединив к нему США, Тейлор дал ответ, который можно расценивать как утвердительный.

"Зеленский объяснил: поскольку нормандский формат не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - пояснил свою позицию поверенный.

Однако Тейлор добавил, что вопрос об изменении формата необходимо обсуждать со всеми его участниками.

"Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно", - еще раз повторил американский чиновник.

Тейлор также отметил, что Курт Волкер, представляющий США на переговорах, уже ведет беседы по поводу модификации "нормандского формата".

Напомним, 11 августа мы передавали слова Курта Волкера о том, что представители США, Франции и Германии намерены провести консультации относительно "нормандского формата".

Также "Страна" сообщала о заявлении Владимира Зеленского, что "нормандская четверка" на уровне МИД соберется в конце августа.