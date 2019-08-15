Минюст США запросил у властей Гибралтара разрешение на арест иранского танкера Grace 1. Об этом со ссылкой на Gibraltar Chronicle пишет ТАСС.

Танкер Grace 1 был задержан властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля, он шел под флагом Панамы, его подозревают в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.

Ходатайство от Минюста США поступило за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить. Издание со ссылкой на гибралтарское правительство также сообщило, что власти освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера.

Напомним, Иран заявил, что будут задерживать танкеры в Персидском заливе, несмотря на ВМФ США и Великобритании.

Также мы писали, что Иран против того, чтобы Великобритания и США обеспечивали безопасность в Персидском заливе.