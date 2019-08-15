В Мелитополе Запорожской области задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья. Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.

На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Запорожье ревнивый мужчина за $2000 заказал киллеру любовника своей бывшей.

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