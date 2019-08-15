Экипаж Airbus, сумевший посадить самолет под Москвой без жертв, отстранили от работы
Экипаж самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний", который удачно совершил экстренную посадку на кукурузное поле, отстранен от полетов. Об этом сообщает Gazeta.
В авиакомпании "Уральские авиалинии" пояснили, что эта мера принята на время проверки обстоятельств происшествия.
"Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура", - сказали в авиакомпании.
Сообщается, что во время рейса "Москва - Симферополь" лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.
Напомним, 15 августа Airbus А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле. Посадка прошла прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.
В результате экстренной аварийной посадки лайнера под Москвой травмы разной степени тяжести получили 23 человека, которых доставили в больницу. Во время ЧП никто не погиб.