Экипаж самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний", который удачно совершил экстренную посадку на кукурузное поле, отстранен от полетов. Об этом сообщает Gazeta.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" пояснили, что эта мера принята на время проверки обстоятельств происшествия.

"Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура", - сказали в авиакомпании.

Сообщается, что во время рейса "Москва - Симферополь" лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

Напомним, 15 августа Airbus А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле. Посадка прошла прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.

В результате экстренной аварийной посадки лайнера под Москвой травмы разной степени тяжести получили 23 человека, которых доставили в больницу. Во время ЧП никто не погиб.