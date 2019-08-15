В США поддерживают идею назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки, который сейчас занимает место заместителя главы Офиса президента. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

"...Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал Уильям Тейлор.

Кроме того, поверенный по делам США заявил, что не поддерживает идею об увольнении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

"Я такой подход не поддерживаю. У меня другое видение. Есть цель - борьба с коррупцией. Есть структуры, созданные для этого. И это ваша задача - искать людей, способных достичь этой цели, организовать конкурс, отобрать их. Я в этом участвовать не буду", - сказал Тейлор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора Украины.

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