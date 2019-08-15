Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия все еще не передал Избирательный кодекс на подпись председателю парламента Андрею Парубию, хотя после принятия документа прошло больше месяца.

Как сообщают "Украинские Новости", об этом заявил исполняющий обязанности председателя секретариата комитета Игорь Колисник.

Согласно регламенту украинского парламента, закон в течение 10 дней после принятия должен оформить профильный комитет. Затем документ визируют председатель и руководитель секретариата, после чего его подают на подпись председателю Верховной Рады. Спикер обязан подписать закон в течение 5 дней.

Председатель секретариата отметил, что кодекс еще не подписан председателем комитета Русланом Князевичем и неизвестно, когда его подготовят для передачи на подпись спикеру, поскольку депутаты находятся в отпуске.

Колисник не знает, когда кодекс пройдет всю необходимую цепочку утверждений.

"Пока что мы не подготовили текст Избирательного кодекса для передачи на подпись председателю. Не могу сказать, когда передадут", - сказал Колисник.

Напомним, Избирательный кодекс был принят Радой 11 июля с 18-й попытки.

А работа над новым кодексом завершилась еще в декабре прошлого года.