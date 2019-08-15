"Страна" продолжает отслеживать подробности задержания Юрия Грымчака - замминистра временно оккупированных территорий и многолетнего соратника генпрокурора Юрия Луценко.

Что известно об этом чиновнике мы уже написали в материале "Страны" "П@здел и п@здил". Чем известен замминистра Юрий Грымчак, пойманный на взятке.

Вчера поздней ночью у него дома завершился обыск. Накануне у чиновника нашли деньги якобы для передачи взятки.

После чего Грымчака, по информации "Страны", отвезли в Управление спецрасследований Генпрокуратуры, возглавляемое врагом Луценко - Сергеем Горбатюком. Который занимается делом о расстрелах на Майдане.

Какая связь между банальным коррупционным преступлением и "политическим" департаментом Горбатюка, а также вообще в чем фабула преступления и его подоплека - разбиралась "Страна".

Фабула дела Грымчака

Замминистра задержали 14 августа с пакетом, в котором находились 480 тысяч долларов, говорится в релизе СБУ. Это произошло на Подоле, возле супермаркета "Фуршет". Задержан также помощник Грымчака.





"Передача средств проходила, якобы, через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана, и в дальнейшем деньги должны быть поделены между ним, Грымчаком и еще одним помощником заместителя министра по имени Игорь Овдиенко", - утверждает телеграм-канал Newsroom.

Отметим, что адвокаты Грымчака изъятие такой суммы денег отрицают.

"Денежных средств там не было – у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики", – заявила адвокат Татьяна Матяш.

Дома у чиновника провели обыск.

Деньги, по версии следствия, готовились на взятку в Минкульт, чтобы "порешать" вопросы застройщиков. Им нужно было положительное заключение Управления культурного наследия, без которого нельзя начать ни одну стройку.

По версии журналиста Юрия Бутусова, Грымчак лоббировал постройку "многофункционального комплекса общественного назначения" и кафе в Печерском районе на Набережном шоссе (буферная зона Печерской лавры).

Журналист Василий Апасов уточняет, что под адресу, который фигурирует в деле (Набережное шоссе 25) уже есть ресторан Queen, который принадлежит российской сети Bulldozer Group.

"Bulldozer Group - это крупный российский ресторанный холдинг, который крайне успешно существует в России, Украине, Казахстане, ОАЭ и даже имеет ресторан в Гонконге. Принадлежит это все российскому ресторатору Александру Орлову и его партнерам. Это поясняет, что теоретическая взятка в районе 1 млн баксов для такой сети - реальна, могут себе позволить. Ну и вишенкой на торте. Помните, была ситуация, когда журналисты поперлись на свадьбу к сыну Генпрокурора (что я, признаться, терпеть не могу), но суть в том, что она была в загородном ресторане QUEEN COUNTRY CLUB, который принадлежит тому же холдингу Bulldozer Group", - считает Апасов.

Суммарная стоимость "сделки" - 1,1 миллион долларов. Теперь Юрию Грымчаку грозит до 12 лет с конфискацией по статье "мошенничество в особо крупных размерах".

"Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве", - утверждает Бутусов.

Однако в минкульте отрицают, что их сотрудник мог в принципе согласовать какое-либо строительство. Там заявили, что с начала года они вообще не выдают не согласовывают проекты строительства и реконструкции зданий в исторически важных местах.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторических мест, в том числе в Киеве", - сказано в заявлении ведомства.

Это уточнение ломает версию о том, что Грымчак готовит дачу взятки. Кстати, пока Грымчаку вменяется только мошенничество. Да и то - подозрения никому еще не вручены.

Еще одна странность этого дела - Грымчаком занимаются сразу три ведомства: СБУ, НАБУ и Генпрокуратура в лице департамента спецрасследований. Который возглавляет следователь по делам Майдана Сергей Горбатюк. Именно его следователи ведут дело - к ним вчера привезли Грымчака после обыска.

Последний факт особенно интересен - как процессуально связан замминистра и его взятка за разрешение на строительство с делом расстрелов на Майдане?

Причем здесь Горбатюк?

Замминистра - это безусловно уровень НАБУ, так как речь идет о топ-коррупции. Однако как утверждает журналист Владимир Бойко, взяткой Грымчака занимается прокурор Владимир Приходько из Управления спецрасследований.

Чтобы это стало возможным, дело Грымчака привязали к уголовному производству по Майдану. Там ни слова нет о Грымчаке - зато есть об избиении Татьяны Черновол. И "ухвалы" по этому большому обьединенному делу получали не только в Печерском суде. Вот выдержка из последнего решения, где речь вообще идет о нападении на Черновол.

К примеру, разрешение на обыск жилья Грымчака давала та же судья Деснянского суда Чернигова что и на обыск Окружного админсуда, да и мотивировка там тоже была искусственно подвязана, как и с Грымчаком, к делам Майдана.

Об этой привязке говорят и адвокаты Грымчака. Татьяне Мяташ показали протокол, где говорится об уголовном производстве по двум правонарушениям.

"Факт совершения 25 декабря 2013 года на автодороге Киев – Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Черновол Татьяны, а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", – зачитала протокол Матяш.

Ответа на вопрос - причем тут дело Черновол - адвокат не знает.

Источники "Страны" в ГПУ утверждают что задержание Грымчака генпрокурор Луценко никак не мог санкционировать ввиду очень близких личных отношений. А его завление в Facebook со словом "стыдитесь" постфактум продиктовано желанием сделать хорошую мину при плохой игре. В то же время все указывает на то, что Грымчака обработало ведомство Горбатюка без ведома генпрокурора.

Журналист Владимир Бойко предполагает, что задержание Грымчака планировалось для кого-то "на заказ". Однако Луценко бы не санкционировал такого задержания. Тогда директор НАБУ Артем Сытник, по мнению Бойко, договорился с Горбатюком, который в силу конфликта с Луценко не стал бы информировать генпрокурора о процессуальных перспективах его друга Грымчака.

Отметим, что прокуратура давно потеряла полномочия органа досудебного расследования, она может вести только старые дела. Поэтому Грымчака и вписали в "дело Майдана".

"Эпизод по Грымчаку вписали в "дело Майдана", зарегистрированное еще в феврале 2014 (уголовное производство №12014000000000046 от 4 февраля 2014) в связи с убийствами, похищениями и нарушением прав участников акций протеста в Киеве . Именно в нем фигурирует и нападение на Татьяну Черновол. А чтобы производство не принадлежало к подследственности НАБУ, эпизод был внесен в ЕРДР не по статье 368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") или 369-2 ("злоупотребление влиянием") УК Украины, а по ч.4 ст.190 УК Украины - "мошенничество"", - предполагает Бойко.

По мнению источников "Страны" в прокуратуре сама взятка от застройщиков, которую требовал Грымчак была даже не взяткой, а обычным актом мошенничества. Так как реальных рычагов влияния для получения разрешений под стройки у Грымчака не было. Да и начальство в профильных управлениях Минкульта досиживало последние месяцы и уже не влияло на процессы.

Потому знающие люди говорят что Грымчак хотел полученный второй транш попросту прикарманить и обмануть застройщика. Собрать "на жизнь" перед отставкой. Есть сведения что первый транш он успел получить в размере 600 тысяч долларов и даже обменять в своих обменках, из которых потом эти меченые доллары были изьяты и приобщены к делу.