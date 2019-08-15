Беларусь решила увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО "Гомельтранснефть - Дружба" с 1 сентября 2019 года. Это сделано, чтобы частично компенсировать компании недополученную выручку из-за форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Некондиционную нефть отказались принимать заводы Польши, Германии, Чехии и Венгрии, поставки нефти по "Дружбе" прерывались для очистки трубопровода. Сокращение объемов транспортировки нефти во II квартале привело к сокращению прогнозного объема выручки белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть-Дружба" на 2019 год. Это может привести к срыву инвестиционной программы компании, которая в том числе предусматривает меры по обеспечению экологической безопасности и надежности белорусской части трубопровода, говорится в пресс-релизе.

До этого о том, что Россия и Беларусь договорились о повышении тарифа на 3,7% с 1 сентября, сообщил концерн "Белнефтехим".

Напомним, что Беларусь вернула России 450 тысяч тонн "грязной" нефти.

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