В Киеве на улице Лютеранской, рядом с Офисом президента провалился асфальт. Об этом пишут "Украинские Новости".

Авария произошла из-за проблем с коммуникациями. Какие именно коммуникации послужили причиной обвала, устанавливают коммунальщики. В "Киевавтодоре" уточнили, что авария произошла около 07:00 в четверг, 15 августа. Дорогу после случившегося не перекрыли.

На месте ведутся технические работы. Ограждена лишь та часть улицы, на которой произошел обвал асфальта. На месте, кроме коммунальщиков, присутствуют также стражи порядка, стоят ограждения.

Скриншот: Киев оперативный

Напомним, недавно у парка Победы в Киеве из-под асфальта забил мощный водопроводный гейзер.

Также мы публиковали видео вырванного непогодой асфальта в центре Киева.