Тринадцать штатов во главе с генеральным прокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали 14 августа иск на администрацию Дональда Трампа в связи с новым правилом, расширяющим возможности правительства запрещать въезд в США или давать грин-карты легальным иммигрантам. Об этом сообщает издание The Hill.

Вызвавшее негативную реакцию американской общественности правило должно вступить в силу 15 октября.

Судебный процесс инициирован генеральным прокурором Вирджинии Марком Херрингом. Иски также подали представители Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленда. Иски направлены против министерства национальной безопасности.

Генпрокурор Вашингтона Фергюсон заявил, что это правило незаконно, поскольку изменяет прежнее значение термина "государственная ответственность" и нарушает закон об иммиграции и гражданстве.

Иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.

"Вашингтон всегда будет поддерживать иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа не смогут это изменить", - сказал Инсли.

Напомним, 12 августа администрация Дональда Трампа ввела новые правила, позволяющие отказывать в грин-картах иммигрантам, пользующимся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами социальной помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заговорил об отмене лотереи грин-карт.