Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК "Нафтогаз Украины" право определять кандидатуру главы "Укрнафты". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью для Экономической правды.

"Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься "Укрнафтой", то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами", - заявил Витренко.

Оказалось, что решение суда противоречит официальным утверждениям "Нафтогаза". Тем не менее, Витренко признал право группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова предлагать главу правления.

"Суд признал, что "Нафтогаз" по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО "Укрнафты" и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона - сторона миноритарных акционеров, которую вы называете, грубо говоря, "Приват", - заявил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что путем переговоров НАК договорилась с миноритарными акционерами, что "они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров".

"При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО", - заявил Витренко.

Он добавил, что этот добровольный отказ миноритариев зафиксирован в изменениях к акционерному соглашению. Они внесены и подписаны в марте этого года.

Напомним, что Верховный суд решил, что "Укрнафта" не должна была поставлять нефть фирмам Коломойского без предоплаты.

Также весной стало известно, что на посту главы "Укрнафты" украинец сменит британца.