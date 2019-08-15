В Министерстве культуры Украины в связи с задержанием замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают в посредничестве при "решении вопроса" между застройщиком и ведомством, опубликовали разъяснение. Оно обнародовано на сайте министерства.

В Минкультуры, в частности, заявили, что с начала года они не выдают не согласовывают проекты строительства и реконструкции зданий в исторически важных местах.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторических мест, в том числе в Киеве", - сказано в заявлении.

Таким образом, по утверждению пресс-службы министерства, "обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными".

Напомним, "Страна" подробно в режиме онлайн рассказывала о задержании Грымчака.

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