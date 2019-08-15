"Росгидромет" выявил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, однако государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области, где 8 августа произошел взрыв на ракетном полигоне. Об этом сообщает экологическая организация Greenpeace.

По мнению представителей Greenpeace, после инцидента в Архангельской области официальные источники сделали несколько противоречивых заявлений, которые были растиражированы в СМИ.

Так, Минобороны РФ заявило, что никаких вредных выбросов в окружающую среду не было. "Росгидромет" опубликовал данные о том, что в шести из восьми пунктов наблюдений в Северодвинске 8 августа были зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз. В МЧС успокоили, что взятые в Северодвинске и поселке Нёнокса пробы соответствуют естественному природному фону. А бывший руководитель "Роспотребнадзора" Геннадий Онищенко сказал, что в выбросе присутствовали только короткоживущие элементы и они "почти сразу распались".

При этом СМИ и общественность не проинформировали, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения: в Северодвинске 8 августа, а в Архангельске в виде выпадений 9-11 августа.

Фото: greenpeace.ru

До сих пор не опубликованы данные о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате взрыва. Российское отделение Greenpeace не получило и ответы на официальные обращения, отправленные в "Роспотребнадзор" и "Росгидромет" в день инцидента.

Фото: greenpeace.ru

Эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов отметил, что очень важно понимать масштабы выбросов, а скрывать информацию о загрязнении "немыслимо".

"Зафиксированные значения не высоки, но это значения в десятках километров от места взрыва, кроме того, важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо", - прокомментировал ситуацию Алимов.

Ранее "Страна" сообщала, что экологи выяснили, опасны ли для Украины последствия взрыва ракеты под Архангельском.

Также мы писали, что в связи со взрывом в Архангельской области Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий.