15 августа под Москвой едва не разыгралась катастрофа - Airbas А321 с 227 пассажирами на борту совершил жесткую аварийную посадку. Ему пришлось сесть на кукурузное поле без шасси. 234 человека, включая семь членов экипажа, были срочно эвакуированы. Травмы получили 23 пассажира, из них 9 детей. Один человек - в тяжелом состоянии.

Мы собрали все подробности о том, что произошло в Подмосковье с самолетом А321.

Жесткая посадка сразу после взлета

Лайнер "Уральских авиалиний" следовал из аэропорта Жуковский в Московской области в Симферополь. Через минуту после того, как шасси оторвалось от взлетной полосы, командир сообщил диспетчерам, что в двигатель попала птица и он загорелся.

После этого воздушное судно исчезло с радара. Выяснилось, что оно совершило аварийную посадку в поле, в двух километрах от торца полосы.

Фото: interfax.ru

Всего на борту летели 234 человека, включая экипаж. В результате жесткой посадки пострадали 23 человека, в том числе девять детей от двух до девяти лет. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. У 28-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще шесть - в состоянии средней тяжести.

Фото: interfax.ru

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского. Всего - семь человек.

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

После инцидента в аэропорту Жуковский дежурят сотрудники психологической поддержки. У пассажиров выясняется, как они видят дальнейшее развитие событий. Для тех, кто хочет улететь, в оперативном порядке ищут способ это осуществить.

Фото: interfax.ru

В сети позже обнародовали видео пассажиров. На них видно, как при взлете рядом с иллюминаторами пролетела стая птиц, а также, как пассажиры идут по кукурузному полю после аварийного приземления.

Причины инцидента

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов пояснил, что оба двигателя отключились, после того, как в них попали птицы. И добавил, что экипаж посадил авиалайнер в километре от полосы.

Позже выяснилось, что горящий двигатель отпал при посадке. Он находился в трех метрах от самолета и дымился. Его залили пеной.

Один из пассажиров поделился, что с самого начала ощущались какие-то неполадки – странные звуки, вспышки, дребезжание.

Пассажиры благодарят пилотов

После приземления многие пассажиры выражают благодарность пилотам, посадившим А321. Одна из пассажирок, которая представилась Ольгой, рассказала, что пилот - гений и что после приземления многие пассажиры аплодировали экипажу и целовали бортпроводников.

Также она сказала, что во время посадки ощущались два сильных удара, а сразу же после приземления всех вывели наружу. А шум было слышно только с одной стороны самолета.

В соцетях другие пассажиры рейса уже пишут благодарности пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

На время проверки экипаж отстранили от полетов.

Хотят снять кино

Российский режиссер Федор Бондарчук назвал посадку Airbus A321 чудом и заявил, что инцидент должен лечь в основу фильма о том, как пилоты героически спасли десятки жизней.

"Про эту историю надо снимать кино. По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории,", - сказал режиссер.

Такую же мысль высказал еще один кинорежиссер Владимир Хотиненко. Он заявил, что экстренная посадка лайнера в сложных условиях заслуживает экранизации, но для этого нужен хороший сценарий.

Хотиненко отметил, что "в Голливуде это классическая традиция". "В этой истории есть что-то очень важное", - сказал режиссер.