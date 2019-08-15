Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко, которое произошло год назад в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

24 августа 2018 года Диана ночью возвращалась домой после дискотеки в честь Дня независимости. По дороге девушка общалась по телефону с молодым человеком. Когда она уже почти подошла к дому, девушка громко закричала и успела сказать по телефону своему собеседнику, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ней прервалась.

Поиски девушки продолжались все это время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года. Сейчас полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области.

Скриншот: Facebook/ МВС України

Напомним, в селе Субботцы Кировоградской области летом прошлого года исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.

В марте 2019 года в Знаменском районе Кировоградской области нашли человеческий скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы.