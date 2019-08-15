В аннексированном Россией Крыму, в пещере "Таврида" ученые нашли неизвестные науке микроорганизмы. Об этом рассказал РИА Новости председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Отмечается, что спелеологи обнаружили в пещере тонкую корку уникальных фосфатных минералов, которые пронизаны живыми организмами - микробами. "Это такие своеобразные "чужие". Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов", - сказал Самохин.



По его словам, для изучения бактерий в Крым специально прилетит группа микробиологов из Уральского отделения РАН. Спелеолог подчеркнул, что к концу августа планируется возобновить исследование пещеры, временно приостановленное из-за строительства трассы "Таврида". Для этого в пещере откроют новый вход.

Летом прошлого года при строительстве трассы "Таврида" в районе поселка Зуя в Белогорском районе Крыма обнаружили карстовую полость длиной более километра. Спелеологи нашли там останки древних хищников и других животных. Изучением пещеры занимаются комплексные экспедиции, в состав которых входят представители разных областей науки - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

Напомним, что Украина грозит новыми санкциями российским археологам и музеям за раскопки в Крыму.

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