Появились новые фото жесткой посадки самолета Airbus на кукурузное поле под Москвой
В сети появились фотографии, сделанные на кукурузном поле, где 15 августа совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Airbus А-321 "Уральских авиалиний". Снимки опубликовало агентство "Интерфакс".
На фото виден самолет среди посадок кукурузы, а также спокойно покидающие его пассажиры.
Фото: interfax.ru
На одном из фото чудом выжившие люди обнимаются.
Фото: interfax.ru
На другом снимке в кадр попала прибывшая на место экстренной посадки машина скорой помощи.
Фото: interfax.ru
Напомним, самолет вылетел из московского "Жуковского" в Симферополь и вскоре был вынужден совершить аварийную посадку из-за пожара в двигателе. Причиной возгорания стало столкновение воздушного судна с птицами.
В результате аварийной посадки лайнера Airbus под Москвой пострадали 23 человека, погибших нет.