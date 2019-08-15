В сети появились фотографии, сделанные на кукурузном поле, где 15 августа совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Airbus А-321 "Уральских авиалиний". Снимки опубликовало агентство "Интерфакс".

На фото виден самолет среди посадок кукурузы, а также спокойно покидающие его пассажиры.

Фото: interfax.ru

На одном из фото чудом выжившие люди обнимаются.

Фото: interfax.ru

На другом снимке в кадр попала прибывшая на место экстренной посадки машина скорой помощи.

Фото: interfax.ru

Напомним, самолет вылетел из московского "Жуковского" в Симферополь и вскоре был вынужден совершить аварийную посадку из-за пожара в двигателе. Причиной возгорания стало столкновение воздушного судна с птицами.

В результате аварийной посадки лайнера Airbus под Москвой пострадали 23 человека, погибших нет.