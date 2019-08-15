В последнее время внутри ПЦУ поднимается волна недовольства. Многие епископы считают, что в условиях смены власти их церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери.

В связи с этим глава ПЦУ Епифаний проявляет себя как неэффективный руководитель. А всем недовольным иерархам он грозит отлучением от церкви через Константинополь.

Поэтому некоторые церковники пришли к выводу, что на данном этапе ПЦУ необходим более волевой, решительный и авторитетный человек, чем Епифаний.

"Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию - его епархия по-прежнему юридически относится к УПЦ КП", - рассказывает "Стране" источник в церковных кругах.

В данном контексте важен и тот момент, что днепровский бизнесмен Александр Петровский (в определенных кругах известен, как "Нарик") и львовский пивовар Андрей Мацола профинансировали Зинкевичу проведение крестного хода в Киеве, который состоялся 28 июля.

Считалось, что Зинкевич - хороший организатор и сможет подтянуть людей из регионов для массовости. Но итоговые цифры и картинка повергли меценатов ПЦУ в ярость - количество людей было в 15 раз меньше, чем у сторонников УПЦ.

"Нарик и Мацола стали требовать объяснений у Михаила, заявляя, что на выделенные деньги можно было организовать реально тысяч 30 человек, а то и более. Но Михаил ответил, что все деньги он отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него", - сообщает "Стране" собеседник.

Возникает несколько версий - Михаил Зинкевич самостоятельно прикарманил часть суммы или это была подстава Епифания перед главными спонсорами ПЦУ? Хотя возможно, что Епифаний сам "освоил" финпомощь. В таком случае, если последние две версии найдут свое подтверждение, то действующий глава ПЦУ потеряет поддержку основных спонсоров, которые все больше склонны смотреть в сторону Зинкевича.

В то время, как у Епифания в союзниках останется лишь Петр Порошенко.

"Сейчас Порошенко подключил все возможные ресурсы. Во-первых, он блокирует иски от Филарета по оспариванию передачи ПЦУ ряда церковных объектов, в частности Михайловского монастыря. Во-вторых, он продолжает хорошо премировать конвертами Андрея Юраша (глава департамента по делам религий - Ред.) за его деятельность по ликвидации УПЦ КП. Также Порошенко премирует ряд людей, которые в регионах агитируют священников ПЦУ оставаться верными этой структуре и параллельно священников УПЦ КП, чтоб те уходили от Филарета", - рассказывает "Стране" источник в церковных кругах.

На внешней арене борьбы за ПЦУ - тоже радостного мало.

Как уже рассказывала "Страна", что инициатором недавней встречи президента Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея стали американцы, которым было важно свести гаранта и грека вместе, показав, что никаких проблем в отношениях между Зеленским и Фанаром нет.

Для Вашингтона с точки зрения символизма было важно и то, чтобы стороны подписали соглашение. Именно для этого была выбрана такая тематика, как экология, которая является нейтральной и ни к чему не обязывает.

Однако Варфоломей внес в итоговый документ некоторые коррективы, которые и сорвали подписание.

"Греки согласовали с Киевом документ сугубо экологического характера, а затем внесли туда ряд важных дополнений. Среди них - согласие Владимира Зеленского обеспечивать преемственность политики Петра Порошенко в религиозной сфере, признание ключевой роли Томоса в процесса развития церковной сферы Украины, признание президентом ПЦУ, как единственной канонической православной церкви Украины. Но Зеленский, когда получил новый текст, отказался его подписывать, подчеркнув, что государство не будет вмешиваться в церковные дела", - рассказывает "Стране" собеседник.