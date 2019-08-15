Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба ведомства 15 августа.

Сообщается, что следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров управления процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ. На записи силовики достают из пакета толстые пачки долларов - очевидно, взятка Грымчаку и раскладывают их.

Видео: youtube.com

Напомним, вечером 14 августа следователи НАБУ совместно с СБУ нагрянули в дом к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с обысками. Чиновника задержали на "горячем" прямо во время получения крупной взятки, чей размер более миллиона долларов.

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"Страна" ведет хронику всех событий, связанных с задержанием Грымчака.