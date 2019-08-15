Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а их телефонные разговоры - показатель позитивной тенденции в решении спорных вопросов.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

"Что важно, и отлично - то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты... Итак, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость", - сказал Уильям Тейлор.

По его мнению, Владимир Зеленский может провести переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, 11 июля Зеленский впервые позвонил Путину и обсудил с ним вопрос освобождения украинских моряков.

Также мы писали, что второй звонок Зеленского Путину произошел в начале августа - после расстрела на Донбассе четверых украинских морпехов.