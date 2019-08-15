Адвокат Татьяна Матяш заявила, что передача взятки заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирована, а вместо 500 тысяч долларов были календарики. Об этом передает 112 Украина".

Отвечая на вопрос о том, был ли точно задокументирован факт передачи Грымчаку денежных средств, Матяш ответила отрицательно.

"Нет. Денежных средств там было. Ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - уточнила защитница.

По ее утверждению, следствие не объяснило, за что вообще задержали подозреваемого. Однако правоохранители предоставили протокол, который Матяш зачитала в эфире.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Черновол Т. Н., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - процитировала адвокат.

Как сообщается, пока не известно, где находится Грымчак. По словам Матяш, его вместе с помощником Игорем Овдиенко должны были доставить в изолятор временного содержания, но адвокат не знает, произошло ли это.

"Или довезли, или увезли - мне это доподлинно не известно, поскольку отвозить их в ИВС решили после 2 ночи", - пояснила она.

Напомним, "Страна" внимательно следит за событиями вокруг замминистра оккупированных территорий.

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