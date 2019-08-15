В США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский, прежде всего, должен противодействовать РФ на Донбассе и развивать реформы. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

"...Важны не персоналии, а решения, действия украинской власти. И если Зеленский будет оставаться приверженцем демократической Украины, если он и дальше будет иметь целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы - это будет именно то, к чему мы стремимся", - сказал Уильям Тейлор.

Напомним, ранее Тейлор заявил, что лишь Путин может остановить войну на Донбассе. По его словам, переговоры - единственный способ прекращения войны на Донбассе.

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