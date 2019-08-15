Полноценная встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа состоится через месяц или два в Вашингтоне. А перед этим будет лишь короткий обмен приветствиями на двух локациях. Об этом поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил в интервью Украинской правде.

"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - заявил Тейлор.

По его словам, "настоящая, полноценная встреча состоится после этого". "Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов. По состоянию на сейчас в графике Дональда Трампа нет поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются очень заранее", - подчеркнул поверенный в делах США в Украине.

По его словам, Вашингтон ждет, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. "Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - говорит Тейлор.

Напомним, что Трамп посетит Польшу, когда там уже будет Зеленский.

Кстати, Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне уже в следующем месяце.