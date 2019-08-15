В результате аварийной посадки Airbus A321, которую самолет совершил 15 августа под Москвой из-за попадания птиц в двигатели, пострадали 23 человека. Об этом пишет ТАСС.

Всего на борту самолета "Уральских авиалиний", направлявшегося в Симферополь, было 234 человека, включая семь членов экипажа. На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет. Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

После инцидента в аэропорту Жуковский дежурят сотрудники психологической поддержки. У пассажиров выясняется, как они видят дальнейшее развитие событий. Для тех, кто хочет улететь, в оперативном порядке ищут способ это осуществить.

Напомним, при наборе высоты, по информации Росавиации, самолет столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Была произведена аварийная посадка на поле кукурузы с убранными шасси, то есть "на брюхо".

Также мы писали, что в Риме норвежский Boeing совершил аварийную посадку, с неба сыпались обломки двигателя.