Замминистра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак, задержанный за получение взятки, в конце 80-х годов был яростным противником отделения Украины и Донбасса от СССР и России. Об этом рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру.

"Гримчак (он тогда еще был Гримчаком, это потом стал Грымчаком) был в конце 80-х годов одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке. Он со мной входил в депутатскую фракцию "Союз" (боровшуюся за сохранение СССР), вместе с моим братом, Дмитрием Корниловым, возглавил "Интердвижение Донбасса", - рассказал Корнилов.

По словам политолога, 24 августа, когда Украина объявила независимость, Грымчак поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, "впечатал того в стенку и потребовал сопротивления "до последней капли крови". "Требовал возведения баррикад на улицах с тем, чтобы не допустить откола Донбасса от России. То есть такого борца "за сохранение Союза" еще поискать надо было", - вспоминает Корнилов.

По его словам, "затем этот пламенный коммунист примкнул к Соцпартии, стал правой рукой нынешнего Генпрокурора Украины Юрия Луценко, посланного Морозом в Донецк переманивать донецкий электорат коммунистов". "Они в те времена с Гримчаком такими антибандеровцами были, такие интервью грозные против националистов раздавали, что Симоненко на их фоне был просто-таки Бандерой!", - говорит политолог.

Однако, стоило Соцпартии примкнуть к "оранжевым" - ее члены "быстренько перекрасились, нацепили на себя вышиванки и стали украинскими националистами". "А затем Гримчак метал дымовые шашки в Раде, борясь с продлением договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе, который ратифицировала Рада при Януковиче в 2010 году", - отмечает Корнилов.

"Им не привыкать перекрашиваться. Смею вас заверить, если завтра модно будет быть "пророссийским", эти люди тут же нацепят георгиевские ленточки и еще нас с вами обвинят в недостаточной "пророссийскости". В этом их суть", - резюмировал эксперт.

Напомним, Юрий Грымчак был задержан 14 августа. Ему инкриминируют преступление, далекое от занимаемой должности - посредничество в "решении вопроса" между застройщиком и Министерством культуры. Речь о сумме в 1,1 миллион долларов - за разрешение строить объект.

"Страна" вела хронику событий обыска у Грымчака.

Также читайте о том, что вместе с замминистра Грымчаком следователи "повязали" и его шурина.