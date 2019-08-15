Утром в четверг, 15 августа, в Киеве у станции метро "Лесная" взорвалась и загорелась маршрутка. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места ЧП.

В результате происшествия полностью сгорел автобус №332 "Киев - Бровары". Это произошло около 09:00. По словам водителя маршрутки, когда все пассажиры вышли на конечной остановке, произошёл резкий хлопок, взрыв и маршрутка стремительно звспыхнула.

Он предполагает, что последний пассажир оставил пакет, который мог привести к взрыву. Однако очевидцев этому нет.

"Все произошло так быстро, что я не успел даже мобильный телефон забрать, и он сгорел в салоне, вместе с другими вещами", - сказал он "Стране". Водитель испытал шок, но физически не пострадал.

Фото: "Страна"

Напомним, ранее в Киеве на "Лесной" уже загоралась маршрутка.

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